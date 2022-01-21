仁寶(2324)持續擴大非筆電的營收占比，總經理翁宗斌表示，仁寶朝多角化經營、降低生產風險，目標中長期個人電腦、非個人電腦業務營收占比達60:40。非筆電產品中，仁寶在汽車電子的營收成長近幾年都有2位數的成長。但去年收購的印第安納廠對仁寶的貢獻目前並不明顯，要有較大的貢獻，可能要2~3年後。

仁寶去年8月宣布將透過子公司收購泰金寶位於美國印第安納州的孫公司Cal-Comp USA（Indiana）Inc.的100%股權。該項交易案是為配合客戶需求並積極拓展車用電子業務，交易總金額為813萬美元（約新台幣2.26億元）。仁寶的汽車電子業務部門將取得已通過IATF16949汽車業品質管理系統認證的美國生產基地，並可就近提供工程設計支援與製造服務予現有客戶。

仁寶希望透過Cal-Comp USA（Indiana）Inc.已建立的相關人才資源與生產製造經驗，將可縮短學習曲線，進一步強化仁寶車電業務競爭力，並有助於未來新客戶的拓展。Cal-Comp USA（Indiana）Inc.為位於美國印第安納州的電子產品製造生產基地，擁有地理位置優勢，因印第安納州境內有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落。Cal-Comp USA（Indiana）Inc.距離美國密西根車廠重鎮底特律車程約4.5小時。

翁宗斌今天表示，印第安納對仁寶營收要有較大的貢獻，可能要二至三年後。