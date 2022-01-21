台南北門東隆宮擲筊PK大賽送機車，笑杯最多也有安慰獎。（劉秀芬攝）

參加台南市北門區東隆宮「新春嘉年華」系列活動，可以把精美文創小禮物帶回家。（劉秀芬攝）

台南市北門區東隆宮迎新春，農曆正月初一至初四將舉辦「新春嘉年華」系列活動，最吸引民眾的「擲筊PK」大賽，冠軍得主將可獲得1輛125CC機車，手氣差的民眾也不要氣餒，人人都可以獲得精美文創商品，連續笑杯最多者，還有3000元安慰獎。

東隆宮總幹事吳崑源表示，春節期間為提供在地及回鄉過年鄉親、各地信徒祈求神賜百福、逢兇化吉、五路財神好運來，將舉辦過七星平安橋、鑽轎下、手輦改運、敬點光明燈、安奉太歲燈等傳統習俗活動，只要添油香100元參與，就有文昌筆等文創商品分送參與比賽者。

吳崑源說，東隆宮每年舉辦「擲筊PK」大賽，吸引2000多人參加，今年已進入第6年頭，冠軍得主將獲得價值近6萬元機車1輛，總共錄取10名優勝者，第2名至第10名獎金2萬至2000元；今年更提供笑杯最多特別獎，獎金3000元。

此外，全國唯一以「王爺信仰」為主題的東隆宮文化中心，過年期間全面開放免費參觀，春節期間邀請木雕大師劉進文、林明源；玻璃剪粘工匠師林秉賢；紙藝老師許育騰；焊鐵雕名師林允力及三慈國小學童以「王爺暨在地文化」為主題舉辦「宗教傳藝創作聯展」，值得鄉親與信眾細細品味。