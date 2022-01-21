Mercedes-Benz與BMW在台灣合稱雙B，是豪華汽車品牌的代表，品牌價值看似同等級，不過顯然BMW的能見度比M.Benz低了不少，就有網友好奇到底為何？難道台灣人就是愛賓士嗎？其實不然，真正的原因在於低價外匯二手車的大舉引入，相對划算的價格讓消費者更願意買賓士而非BMW！

從國內銷售量來看，BMW一直被M.Benz壓著打，以2021年為例，BMW全年掛牌18492輛，而M.Benz則多出近萬輛達到27635輛。不過若將目光放至全球，BMW全年銷售221萬輛，至於M.Benz則不到210萬輛，而且還是將旗下平價品牌Smart合併計算的情況。

BMW近期推出的新車產品力堅強，在全球聲勢大過對手。圖為BMW 2系列Coupe。（圖／BMW提供）

有PTT網友在Car板發文，詢問究竟為何「近年BMW在全球勝過M.Benz，但在台灣卻是相反，究竟是為何呢？」一派網友認為「台灣BMW從來沒贏過賓士，從50年前就這樣了」、「台灣賓士什麼時候輸過BMW?」認為台灣豪華車市場本來就是賓士的天下，BMW從以前到現在都沒有贏過。

Mercedes-Benz GLC系列SUV是外匯車主力之一，更因此讓該車款登上全年豪華品牌銷售量亞軍。（圖／取自Mercedes-Benz）

其實除了品牌價值之外，更重要的是外匯車的價格，M.Benz的主力SUV車款GLC推出已久，房車C-Class則是去年底才改款，而BMW陣營的X3與3系列則分別在2017年與2019年推出本世代車款，也就代表在外匯車市場能以更低的價格買到最新世代的M.Benz車款，比起BMW更為划算；此外在配備方面，BMW總代理引進的車款配備大多較足，外匯車若選配到同等級配備就幾乎沒有價差，反觀M.Benz不只新車價格較貴，就連配備也是外匯車配備較佳，顯得格外划算。這甚至讓M.Benz GLC在去年全年掛牌量達到6947輛，榮登豪華車款銷售亞軍。