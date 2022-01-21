桃園21日新增10例本土確診個案，其中遠雄自由貿易港園區中某公司2名移工曾於9日在西堤用餐，今天雙雙確診，更傳染給同職場共4人員工。桃園市衛生局長王文彥表示，昨晚至今採檢約1100多人，其中抓出4人確診其餘還在檢驗中，由於宿舍人數眾多，恐要做好須居隔上百人的準備。

王文彥說，2名移工身體不適做採檢，昨深夜才得知有人確診，立即匡列採檢，後來疫調發現他們2人曾在9日到中壢西堤用餐，沒有實聯制、沒有預約，加上移工語言不通沒有接收到新聞報導相關資訊，才沒有匡列到2人。

王文彥指出，移工與其他員工雖工作場域有區隔，但有部分又有重疊，為此也有可能擴大匡列到其他工廠，目前採檢該公司約1100多人，採檢結果會陸續出爐，不過私下的聚餐、宿舍狀況複雜還在疫調中，同時可能要做好百人居隔的準備。

鄭文燦提及，遠雄自由貿易港園區有約45公頃，裡頭有倉儲、物流等公司，屬於桃園機場貨運站園區，過去華儲貨運站也曾經有過1例確診個案。昨晚已經安排醫院到園區內協助採檢，由於移工有群聚性，目前已做初步疫調，若指揮中心認為還需要擴大採檢，市府會全力協助。