談戀愛最怕遇到渣男，除此之外，「媽寶男」也好不到哪裡去，凡是聽從媽媽意見，就像還沒斷奶的成年人，不僅沒擔當也毫無主見。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，婚前超上進，婚後索性不演了，媽寶本性原形畢露。

▍金牛座

金牛座在婚前之所以表現得一副上進的樣子，是因為他們想要在另一半面前留下好印象，因此會積極主動的展現自己，盡可能讓對方感到滿意。不過結婚後金牛座就不演了，他們樂於接受父母安排的一切，甚至希望能夠繼續回到之前的生活狀態，媽寶本性展露無遺。

▍獅子座

獅子座乍看之下似乎很努力上進，是個值得依賴的對象，但是其實獅子座私下是個媽寶，在自己父母面前會變得毫無主見和想法，長輩說什麼就是什麼，因此相處久了，另一半就會發現，獅子座沒有當初自己以為的那麼有擔當，難免覺得失望。

▍天蠍座

越和天蠍座相處，就越會發現他們的努力是間歇性的，當他們意識到自己不能再這麼頹廢下去了，就會變得奮發上進，過程中遇到任何挫折和磨難也會咬牙克服，但是當他們感到累了、不想努力了，就又會變得特別媽寶，反正自己就算不努力，父母也不可能坐視不理，漸漸出現啃老的心態。

▍雙魚座

雙魚座在外會展現獨立的一面，讓另一半認為他們十分努力上進，但婚後雙魚座之所以會被視為媽寶，在於雙魚座認為，世界上沒有任何一個人會比父母更愛自己，就算是另一半也不如父母的愛這麼無私，加上雙魚座覺得聽父母的話並不丟臉，畢竟長輩都盼望著孩子能變得更好，所以會對父母言聽計從。