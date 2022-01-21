根據最新財政部統計資料庫資料顯示，去年房地合一2.0上路後，第四季的房地合一稅收竟達76.8億元，創下房地合一上路以來的單季新高，全年房地合一稅收227億元也是歷史新高，六都之中房地合一繳稅王為台中市47.4億元，這波房地產上揚，連離島連江縣去年都課徵了817萬的房地合一稅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一2.0新制上路，主要是為了抑制短期投資與投機，最有效的狀況應該是短期交易變少且稅收隨之下滑，不過這波景氣上升力道明顯強於稅制管制力量，因此第四季的房地合一稅收創下新高，另外一方面短期稅率拉高加上預售換約納入房地合一稅，可能也是促使稅收增加的原因之一。

統計顯示，去年第四季房地合一個人稅收達76.8億元，年增幅度達7成，稅收最高的是台中市的16.1億元，其次則是高雄市的11.7億元，交易量最大的新北市則反而房地合一稅收不如台中高雄，新北第四季個人房地合一稅收約9.9億元，從稅收資料來看，可以發現六都包括台中市、高雄市的房市交易熱絡，且可能有人搭景氣順風車，有較多的短期交易與房價增值，同時台中市與高雄市的土地交易熱絡與預售換屋等行為，都拉高房地合一的稅收。 這波景氣全面性的走揚，連離島地區都有房地合一稅收資料，連江縣去年前11月的建物買賣移轉棟數僅有2棟，絕大多數都是零星的土地交易，但全年的個人房地合一稅收還有817萬元，顯示連離島的土地價格都隨之走揚。