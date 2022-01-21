農曆新年即將到來，疫情卻持續變異升溫拉警報，2021年全台面臨國內外疫情夾擊，促使民眾轉向選擇零接觸的數位金融服務，激勵遠東商銀年底離櫃率飆升至95％、創歷年新高，Bankee社群銀行共享經濟創新商業模式，受到英國媒體《全球經濟雜誌》（The Global Economics）「全球經濟獎」（Global Economics Awards）肯定，獲頒台灣最佳創新數位銀行獎。

遠東商銀表示，離櫃率是金融服務數位化的重要指標，95％表示每100筆交易中，只有5筆是透過臨櫃完成，其餘95筆交易皆透過數位自動化服務完成，其中轉帳交易更衝上98％，同步創新高，面對目前疫情不穩定，正是檢驗銀行數位化最好的測試。

內部數據顯示，疫情迅速改變民眾金融使用行為，Mobil only從趨勢變成進行式，相較於疫情爆發前，APP轉帳筆數成長230％，夜間使用比例快速成長，尤其凌晨4～6點交易成長200％，顯示金融服務已經深刻嵌入生活中，實現生活金融場景。

遠東商銀指出，該行積極數位布局，提供順暢易用的數位服務，從其日漸攀高的離櫃率可獲證明，其數位創新亦獲肯定，《全球經濟雜誌》評審認為，遠東商銀Bankee社群銀行創新服務，為金融業帶來了思維改變，不僅使得銀行與客戶成為雙向共創關係、與新創科技業成為競合關係，也改變客戶資料的自主權，緊跟著法規開放腳步，更成為全國第一家開放銀行功能上架的銀行。

英國媒體《全球經濟雜誌》評定，遠東商銀Bankee社群銀行，以B2C2C模式攜手民眾、以B2B2C模式攜手新創科技公司，積極拓展各領域多元金融生態圈，共享經濟的新商業模式，打破虛擬世界與真實世界的藩籬，並指出Bankee社群銀行創建概念，與元宇宙的集體虛擬共享空間概念相當符合，線上分行就像是元宇宙中的虛擬分行。

《全球經濟雜誌》頒獎典禮於1月20日在杜拜舉行，遠東商銀以全球首創的共享經濟Bankee社群銀行獲最佳創新數位銀行獎，躍上國際舞台。