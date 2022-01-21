去年0402台鐵太魯閣事故釀49死，逾200傷，被告李義祥、外籍移工華文好自去年4月21日遭羈押已滿9個月，依法規定必須釋放，花蓮地院今下午開羈押庭，檢方檢方當庭聲請對2名被告具保、施以電子監控，法官裁准，李以60萬元交保，華文好責付律師，2人均可回家過年，不過須戴著電子腳鐐接受監控。

台鐵太魯閣事件發生後，李義祥和華文好去年4月21日遭花蓮地院裁定羈押3個月，因犯行重大，有延押必要，因此同年7月21日、9月21日起又再延長羈押2個月，不過當時因開過多次審理庭，相關證人交互詰問完畢，10月22日地院裁定李以60萬元交保、華文好則責付，並分別在同月25、26日辦完相關程序獲釋。

不過2人短暫獲幾天自由後，當時檢方不服，提出抗告，經高分院裁定，撤銷地院裁定，發回重新做妥適裁定，經合議庭裁定李義祥、華文好繼續執行第2次羈押期，扣除在外具保3天，李續押至11月23日、華文好至11月22日，且法官諭令當庭逮補，押返看守所，2人再度回籠。

第2次羈押期滿後，法官認為李除面對刑責，還須面臨高額民事求償，有事實足認有逃亡之風險存在，有延押之必要，裁定自去年11月24日起，延長羈押2月；華文好則因事故發生後隨即駕車逃逸，有逃亡可能性存在，也有羈押的原因，且該案仍未審理終結，有訊問或調查其他書物證的程序待進行，因此裁定自去年11月23日起，延長羈押2月。

由於李義祥、華文好這次羈押期限將滿，花蓮地院今下午再次召開羈押庭；花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，李義祥、華文好審判中被羈押超過9個月（第一次3個月，再延長羈押3次各2個月），依照刑事訴訟法規定，羈押期限已滿，法官依法只能釋放。

林俊廷也說，為避免被告2人逃亡，檢察官林于湄當庭向法院聲請對被告2人具保、限制出境，同時施以接電子監控，以掌握被告2人具體行蹤。法官也諭知李義祥具保60萬元、華文好責付律師，2人都須限制住居、限制出境出海、戴電子腳鐐監控8個月。