新冠肺炎疫情持續延燒，日前多間防疫旅館爆出多起群聚案，中央流行疫情指揮中心因而委託長期從事危害性氣體相關研究的勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助檢視防疫旅宿通風空調，至今已檢視219家防疫旅宿，勞安所說，其實只要透過手電筒及霧化器就能看清空氣的流向。

為了協助檢視防疫旅宿，勞安所邀請32名專家學者組成16組團隊，從去年12月27日起至今天為止，共檢視219家防疫旅館。

勞安所研究員陳春萬表示，防疫旅宿的通風換氣重點在於，旅宿房間的空氣不能影響到其他房間或走廊，過去要用煙流觀察，但發現其實只要用化妝用的噴霧器及手電筒就能一目瞭然空氣流動的情況。

陳春萬說，如檢視防疫旅館中較多有問題為的地方在於廁所通風，如有部分飯店會把廁所內的空氣抽至共同管道間，而共同管道間遭阻塞，因而空氣再回流汙染至其他房間；也發現部分旅館為了讓旅客較為舒適，會定期送風，但也造成空氣會流至走廊。

陳春萬提及，為了協助防疫旅宿自我檢視通風換氣情形，也製作檢點表，提供業者參考。