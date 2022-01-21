今年農曆春節年假自2022年1月29日起至2月6日止，長達9天，許多民眾都規畫好返鄉過節及出遊走春行程，在桃園市龍潭地區有小人國、六福村遊樂園區、龍潭觀光大池、石門水庫等許多知名旅遊景點，知名廟宇龍元宮、南天宮更是每年吸引眾多香客朝拜，龍潭警察分局為使春節連假期間轄區交通順暢，邀集轄區遊樂區業者，鄰近警政等相關單位進行道路交通疏運會勘，讓民眾出遊更加順遂，不受塞車之苦。

龍潭警分局建議民眾到龍潭地區旅遊多使用國道三號「高原交流道」，可免去原先穿越龍潭、新竹縣關西交流道的鬧區之苦，可謂是通往各風景區之捷徑，使用高原交流道路線如下：

一、往小人國、六福村遊樂園區遊玩行駛路線：

去程：高原交流道下(往高原方向)→高原路→中原路→往遊樂區方向。(600m，約1分鐘)

回程：中原路→高原路→上高原交流道 (往高原方向)。(600m，約1分鐘)

二、往石門水庫遊玩行駛路線：

去程：高原交流道下(往龍潭方向)→高原路→龍源路高原段→龍源路→石門路→溪州大橋→右轉康莊路五段→石門水庫坪林收費站。(7.5km，約12分鐘)

回程：康莊路五段→左轉溪州大橋→石門路→左轉龍源路→直行高原段龍源路→高原交流道。(7.5km，約12分鐘)

另為因應眾多人潮，今年龍潭警分局與桃園市政府警察局新成立的「桃警無人機隊」合作，希望藉由專業飛手以無人機來去自如的優勢，從高空捕捉即時路況，以掌握當下實際車流，適時增派警力疏導。

龍潭警分局分局長蔡坤益提醒，雖然在各相關單位的努力下交通更加便利，出門旅遊不再塞車；但近期疫情有愈加嚴重的趨勢，民眾仍需評估人潮聚集程度，並配合疫情指揮中心指示，切勿無罩群聚，才能過個安穩無憂的平安年！另再次呼籲春節期間團圓聚餐，嚴禁酒後駕車，以保障新的一年「行」的安全。