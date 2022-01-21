昔80年代華語歌壇巨星陳淑樺，以一首《夢醒時分》奠定天后地位，卻因走不出喪母之痛，神隱演藝圈，至今已超過20年，近年來更傳出她失智，身體狀況令人堪憂，近日，曾受過她提攜的種子音樂創辦人田定豐，在臉書發文提及當年和陳淑樺相處過程，並透露她退出樂壇的原因。

田定豐憶起當時剛加入滾石唱片，一個月薪水扣掉房租，只剩9千元，常常到月底只能吃泡麵果腹，不過只要陳淑樺有進公司，就會請他去公司樓下的餐館吃飯，某次陳淑樺身上剛好帶不夠錢，本來想請陳媽媽來買單，田定豐趕緊把身上的錢都掏出來，幸好足夠買單。

田定豐發文憶當年和陳淑樺相處情況。(圖／本報系資料照)

事後視田定豐如弟的陳淑樺，堅持要把錢給他，並說到：「你一個月薪水那麼少，總不能為了這一餐之後都在餓肚子吧！」其實，在他還沒進唱片業，陳淑樺就像姊姊一樣照顧他，不管是當兵還是工作上，只要需要她都會拔刀相助。

就連田定豐之後自己開唱片公司，當時旗下歌手張信哲奪下金曲獎歌王，而歌后是陳淑樺，但因為她沒出席典禮，田定豐希望能有個歌王歌后合體新聞，打電話請陳淑樺幫忙，她也是立刻答應。

至於陳淑樺淡出歌壇的原因，田定豐表示：「陳媽媽突然的離開，對淑樺是很大的打擊，在她潛心靜修幾年後，因為所有人都無法聯繫到她，開始有媒體捕風捉影製造不實的新聞。」

因此田定豐認為有必要讓大家知道陳淑樺的近況，因此聯繫她接受陶晶瑩的電話專訪，不過之後又遭狗仔偷拍，並用聳動標題誤導大眾，「讓陳淑樺真正對這環境感到失望」。

田定豐發文後，引來不少名人懷念陳淑樺歌聲，田定豐也感恩表示「我們幫助過的不要放在心上。但幫助過我們的人，一輩子都不應該忘記。」