苗栗縣長鄧桂菊21日前往公館鄉探視劉姓老翁，並協助餵老翁吃早餐。（謝明俊攝）

苗栗縣政府替代役人員協助清掃劉姓老翁住宅內外。（謝明俊攝）

苗栗縣政府替代役人員協助清掃劉姓老翁住宅內外。（謝明俊攝）

苗栗縣長鄧桂菊等21日前往公館鄉探視劉姓老翁。（謝明俊攝）

再10天就是過年，苗栗縣副縣長鄧桂菊21日帶領縣府替代役人員，前往公館鄉劉姓獨居老翁住處，除協助老翁打掃居家環境，鄧桂菊還協助餵食老人家吃早餐，希望讓這些孤苦長輩們能感受到縣府的關懷，並祝福長輩們身體健康，過個好年。

82歲的劉姓老翁，是公館鄉福德村在地人，目前居住在劉家伙房的老宅，劉姓老翁因幼時感染小兒痲痺症，以致行動不便，只能學習裁縫裁製西裝維生，一直未有婚娶，由於年齡漸長，罹患阿茲海默症無法工作，只能獨居自宅，依賴照護員每日2次前來作飯餵食，並協助清潔身體以及其它生活起居。

劉姓老翁原本就是華山基金會公館愛心天使站平日關懷個案，在春節前夕，華山基會結合縣政府民政處，由副縣長鄧桂菊帶領縣府替代役人員，赴劉宅清掃房屋內外環境，讓劉姓老翁住得更為舒適。

21日一早，5名替代役人員在苗栗縣備役中心秘書羅福貞陪同下到達劉宅，縣府民政處官員也到場加入清掃行列，替代役人員依序將劉宅四周排水溝瘀積樹葉泥石清挖乾淨後，再進屋清掃屋內。

鄧桂菊抵達劉宅慰問劉姓老翁的時間，正好是老翁吃早餐的時間，照護員熱好粥後，由鄧桂菊接手餵食劉姓老翁吃早餐，劉姓老翁從福德村長楊文虎口中得知是副縣長親手餵食時，劉姓老翁雖然言語不良，但感激之情溢於言表。

這項縣府替代役年節前助獨居老人清掃環境的活動，除了劉姓老翁外，還有公館鄉玉泉村羅姓獨居老人住宅、以及大湖鄉靜湖村李姓老翁，鄧桂菊希望藉由這項活動，讓縣內獨居長輩們能感受社會關懷及愛心。