日股受到隔夜收黑的美股負面影響，加上科技類股領跌，早上大盤開低後就失去上漲動力。不過，午盤見逢低買盤流入，日股跌勢縮小下，21日，日經指數收27522.26點，跌250.67點或0.9%。東證收1927.18點，跌11.35點或0.59%。

三菱日聯國際投信認為，日股受到美股那斯達克下跌影響，晶片相關類股成為市場脫手的主要對象。在下周聯準會發表談話前，對利率看法保持中立，投資人進場也相對謹慎保守。

晶片族群領跌，東京威力科創跌6.2%，愛德萬測試跌近4%，信越化工也跌2.07%。

豐田汽車跌2.48%，這家全球最大車廠指出，受到新冠疫情波及，自己在日本有11車廠無法正常生產，故產能將會減少。

不過，航空公司與鐵路業者股價卻上揚，全日空漲3.73%，日航漲4%，西日本旅客鐵道漲2.75%，東日本旅客鐵道也漲1.76%。

至於日本航運3大巨頭持續走弱，日本郵船跌2.11%，川崎汽船跌0.61%，商船三井也跌0.48%。