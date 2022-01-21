烏來泰雅民族博物館「Mzyugi Ulay 舞熠烏來－烏來歷史的流轉記憶」特展，農曆年前開展，展期至12月31日，今舉辦特展記者會。（陳慰慈攝）

烏來泰雅民族博物館「Mzyugi Ulay 舞熠烏來－烏來歷史的流轉記憶」特展，28日展出，展期至12月31日，以1960年代風靡全台的烏來原住民歌舞團為主題，展出30多件老照片及當年表演服飾、頭飾、木琴等文物，透過展覽帶領民眾重溫當年烏來觀光的盛況。

新北市原民局表示，二戰結束後，烏來在國家政策列為主要觀光風景區，拉開了觀光的序幕，烏來泰雅族人創立「清流園」招募當地泰雅女性籌組山地歌舞團，也開啟了不同於政府主導且深獲國際觀光客喜愛的山地歌舞表演，後期因應日本觀光客與日俱增，因此結合原住民文物、藝品販售中心及歌舞表演，改為「山胞觀光股份有限公司」，該公司後於1990年代惡火中毀壞，烏來也因SARS疫情衝擊，在地的歌舞觀光盛況漸成歷史陳跡。

原民局長羅美菁表示，特展長達近一年，分為三大主題展區，「觀光的輪廓」述說烏來泰雅族人如何在政府觀光政策發展下，自發的經營歌舞觀光事業；「歡迎來到山地文化村」展區，展現在地原住民歌舞觀光隨時代變化的起起伏伏，重現當年歌舞團表演場景，並於「與山城共舞」中了解歌舞觀光中的樂舞創作是如何將傳統元素與地域特性進行刻畫，「時代的迴聲」展區回望過去並看見新時代的烏來歌舞發展，盼引導觀者一覽繁華的烏來觀光年代。

曾在「烏來山胞公司」擔任工作人員的周彭玉鳳回憶說，當年最流行的「司納普」，也就是表演舞者的照片紀念盤，讓照相公司賺了不少錢，她也靠著跟遊客合影賺得比月薪還高。

羅美菁說，下半年還會再辦烏來老照片的徵集及微型展，也會復刻昔日的經典遊程路線，帶遊客走訪清流員舊址、山胞公司舊址、雲仙樂園、烏來瀑布等景點進行歷史走讀活動。