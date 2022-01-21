衛福部食藥署今宣布，用於治療咽部細菌傳染性炎症的抗生素藥膏「“溫士頓”鹽酸四環素眼藥膏」2度出現變色問題，從淡黃色轉為黃褐色，問題產品共有2批、2.4萬支。食藥署已要求在2月12日前完成回收，廠商也自主暫停生產。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「“溫士頓”鹽酸四環素眼藥膏」為處方藥，市占率約有3成，年度用量為1年12萬支。2020年6月，該產品也曾出現變色問題，從淡黃色轉為黃褐色，而啟動第1次回收，該商商當時曾調整配方、嘗試改善，但目前看來仍會再次發生，檢驗數據顯示，變色原因可能是水分含量低所致。

洪國登表示，「“溫士頓”鹽酸四環素眼藥膏」問題批號共2批，為TET21005及TET21036，合計已生產了2.4萬支。其主成分為Tetracycline HCl，用於治療咽部細菌傳染性炎症。他提醒民眾，若持有相關藥品，「畢竟是要擦眼睛的，不是說完全不要用，而是要觀察有無異常，若有疑慮，就應儘速回診求助」。目前市面上還有很多替代藥品，同成份、同劑量、同劑型的許可證共有4張。

針對變色事件，食藥署已要求廠商在2月12日前完成回收。若未如期回收，可依照《藥事法》第91條，處以20-500萬元罰鍰，另該廠商即起也主動暫停生產。