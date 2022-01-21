在美國總統拜登（Joe Biden）聲稱不準備取消對中關稅後，美國兩黨140多名國會議員敦促，擴大對中國商品關稅豁免。

英國路透社報導，一個由140多名美國國會議員組成的兩黨團體呼籲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）立即恢復並擴大對中國商品的關稅排除程式。

由威斯康辛州民主黨人Ron Kind和華盛頓州Suzan DelBene，以及伊利諾斯州共和黨人Darin LaHood和印第安那州的Jackie Walorski領導的兩黨議員，發出了這封信件。

他們在寫給戴琪的信中表示，她目前提出的重新對有限數量的中國進口商品實施「301條款」豁免的建議過於狹隘，而且自一年前更廣泛的豁免項目失效以來，美國支付的關稅損害了美國企業和工人的利益。

信中指出，這些成本的增加正在削弱美國製造業工人的競爭力，他們現在的投入比外國競爭對手的產品更昂貴。「可悲的是，301條款關稅廣泛影響了美國製造業、農業、漁業、零售、能源、技術和服務行業的企業」。