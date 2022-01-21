小額終老保單2021年下半年業績大爆發。據金管會統計，2021年上半年小額終老保單共銷售4.5萬多張，新契約保費10.33億元，但下半年業績翻倍，賣出近10.25萬張，新契約保費25.33億元，保險局副局長張玉煇表示，主要是2021年7月1日起開放每人最多可買三張小額終老保單，且保額上限由原先50萬元拉高到70萬元。

2021年全年小額終老保單共賣出近14.79萬張，年成長94.6％，全年新契約保費35.66億元，比2020年全年成長近134％，即增逾一倍，無論是件數或保費都創小額終老保單開辦五年來的次高，最高是首年開賣的2017年，當年因為各壽險公司「求表現」，共賣出35.7萬張、新契約保費43.28億元。

由於去年下半年銷售大量增加，超過10萬張，估計2021年底小額終老保單的有效契約數有機會突破60萬張，逐漸追上已推出26年的長照保單的有效契約數，長照險在2021年6月底有效契約數84萬張，年底亦可能逼近90萬張。

小額終老保單、長照險與年金險被金管會與壽險業界視為「高齡三保」，即支應人生最後一哩路的費用、高齡失能失智需要照護的費用及退休後的現金流等，其中小額終老有「半政策性保險」的味道，其保單責任準備金利率2％，高於目前新台幣保單的1.5％，且附加費用率規定最高逾10％，也就是同樣保額，小額終老的保費會比一般商業保單便宜15～20％以上。

一開始保險局規定每人一生限購一張，且保額最高30萬元，在第一年熱銷後，隔年買氣已急降近75％，且逐年下降，保險局在2019年擴大開放到每人一生最多買二張，保額50萬元，上半年銷售略有回升，但並不太顯著，2021年7月再次擴大到一人限買三張，最高保額拉上70萬元，且「呼籲」各壽險公司要重視，買氣即有明顯回升。

據壽險公會統計，22家壽險公司目前有14家都有開賣小額終老保單，主要是外商壽險公司沒有推出類似保單，在去年下半年買氣加溫後，仍要看2022年是否還能持續。