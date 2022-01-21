明安（8938）和明揚（8420）這2家母子公司，受惠高球運動熱，下游客戶訂單驅動2021年營收和獲利雙創新高，明安EPS可望達一個股本，明揚則約4元以上，明安由於去年受到越南廠停工影響而基期不高，加上今年全年的訂單能見度高，又有與TaylorMade合作研發成功的秘密武器問世，「不怕沒訂單」，2022年有機會繼續高唱凱歌。

明安副董事長劉安晧21日表示，2022年的高球桿頭代工訂單，能見度看到年底，下游客戶也持續積極安排產能，因此，只要不再出現類似今年越南廠因疫情而停工的狀況，2022年的表現可期。

明安2021年合併營收約169.08億元，年增40.02％，已公布的2021年第三季財報，前三季每股稅後盈餘約6.87元，法人指出，由於毛利率拉升，明安2021年全年營收有機會賺一個股本。

法人表示，明安與下游知名客戶TaylorMade合作研發20年的開球桿頭（Driver），2021年開始出貨，TaylorMade並在2022年初開始鋪貨，由於這是以碳纖維取代鈦合金的開球桿頭，玩家可以打得更遠、更精準，被TaylorMade拓展市占率的秘密武器，加上毛利率高，有助明安2022年的營收和獲利再提升。

也是明揚董事長的劉安晧表示，明揚2021年的營收和獲利表現亮眼，2022年也不擔心訂單的問題，要擔心的是，客戶的訂單是否能夠如期生產、如期交貨。

屬於國內高爾夫球（小白球）龍頭大廠的明揚，2021年全年營收26.08億元，年增64.38％，截至2021年第三季每股稅後盈餘約3.11元，法人表示，由於營收加大、以及毛利率提升，2021年的全年每股盈餘4元應可輕易過關。

明揚代理發言人林肯毅表示，明揚2021年出貨1800萬打，比2020年的1143萬打左右，出貨量大約年成長57.48％，也比過去的年平均1100萬打，高出很多。

他說，明揚出貨大量成長，除了高球運動夯爆，驅動客戶積極下單之外，屏東二廠2020年下半年全部建置完成之後，將年產能大幅拉升到2000萬打的水準，未來，將視客戶訂單需求，隨時規劃擴增產能，迎接更多訂單。