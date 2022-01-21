前參議員河井案里去年被法院判決認定賄選，因而當選無效，失去參議員資格。她昨天夜間吞下約20顆安眠藥，被親戚報警送醫急救，目前生命無大礙。

日本產經報導，警視廳澀谷署表示，昨天晚間6時30分左右，河井的親戚撥打110，表示收到河井聯絡說「再見」，透露有意想自殺。

警方接到電話後趕往河井位於澀谷區的住家，在房間中找到意識昏沉的河井。

報導說，河井吞下約20顆安眠藥，送醫後性命無礙；河井取得安眠藥的管道不明，預定將住院幾天。

48歲的河井案里遭控於2019年的參議院大選賄選，去年1月東京地方法院一審判處有期徒刑1年4個月，緩刑5年，褫奪公權5年，因河井案里未上訴，此案定讞，河井案里也因此當選無效。

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