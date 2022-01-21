磷酸系鋰電材料製造廠立凱-KY(5227)持續虧損，自結2021年12月營收5700萬元，淨損4900萬元，單月每股淨損0.82元。自結11~12月淨損8400萬元，每股淨損1.39元。

台積電調整高效能運算電腦機房的供電架構，改採磷酸鋰鐵電池直流供電系統，磷酸鋰鐵電池市場未來前景備受關注，加上電動車需求提升，激勵磷酸系鋰電材料製造廠立凱-KY近來股價強勢，被要求公告自結營運數字。

立凱-KY公布，去年12月淨損4900萬元，比前年同期淨損1.06億元縮減54%，單月每股淨損0.82元。自結11~12月營收1.04億元，年增275%，自結11~12月淨損8400萬元，比前年同期淨損1.29億元縮減35%，自結11~12月每股淨損1.39元。

立凱-KY去年第二季已將五龍電動車可轉債評價損失全數提列，大幅解除財務包袱；立凱-KY去年第三季虧損明顯下降，單季稅後淨損1200萬元，每股稅後淨損0.22元。2021年前三季淨損4.46億元。去年第四季持續虧損，2021年全年仍將虧損。

全球節能減碳趨勢成形，加上國際減碳政策的推波助瀾，促進電動車的崛起發展及儲能用電環境的成長，未來電動車產業將是鋰電池最大的應用市場，儲能領域將成為鋰電池的第二大應用市場，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景明朗。