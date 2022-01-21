富邦金(2881)旗下產險大樓今(21)日舉行拆除祈福儀式典禮，該棟大樓在2020年11月通過危老重建申請核准，預計五年後，將蛻變為地上27樓，地下5樓新一代富邦產險總部大樓，重建後不僅有利於重塑都市市容，也有助於富邦產險獲取長期穩定租金收益，並帶動周邊商業活動量能，富邦集團以實際行動，支持政府都市更新政策。

富邦產險大樓在2002年因331地震而造成損害，當時曾進行建築物結構補強，讓整棟大樓的安全性升級。2020年11月大樓通過危老重建申請核准，2021年發包予達欣工程進行大樓拆除及後續新建工程。舊有大樓原為地上14樓、地下4樓的建物，未來將重建為地上27樓、地下5樓的商辦大樓，並結合富邦集團實行ESG趨勢，新大樓設計將導入最新的節能、智慧、環保概念，透過運用綠建築之建材、環境周邊綠化、基地保水、室內日常節能等前瞻性的「綠建築」概念設計，以取得LEED、綠建築及智慧建築最高認證為目標，並從友善、幸福職場環境兩大方向加以規劃。

在友善環境方面，新大樓四週會開放空間，規劃景觀造景、座椅之開放空間，並將設置Ubike站點，提供員工、居民與學生通勤便利性；同時將配合富邦在ESG領域推動環保、節能、實踐淨零碳排之目標，規劃電動車充電服務與優先停車位，提高同仁使用電動車代步之意願。大樓內部則規劃員工幸福食堂、健身房，並納入自行車代步配套規劃設置淋浴間；每兩層並設計特別的挑空綠化公共空間，提供以人為本的舒適辦公氛圍，打造讓員工生活與工作平衡的幸福職場環境！