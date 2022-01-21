三商壽(2867)公布2021年自結財報，因全球股市上揚，抵銷台幣升值影響，全年稅後淨利10.9億元，每股盈餘0.42元，去年底淨值為414億元，總資產1.4兆元，年成長4.6％。

三商壽去年深耕於投資型及保障型商品，全年新契約保費收入表現亮眼，達322億元，年成長17％，長年繳投資型新契約保費年成長33％。

公司表示，今年除持續著重投資型商品的銷售外，另將開發壽險、醫療險、意外綜合險、意外失能險、骨折險等不同類型的保障型商品，並提供終身、定期、一年期等多種保障期間，期望透過提供多面向的商品，符合不同群族需求，持續提升整體銷售動能。

面對市場波動及疫情的挑戰，該公司111年提出「穩健財務」、「專精通路」、「數位轉型」、「擦亮品牌」、「贏得客戶」等五大策略重點，主要厚植財務基礎、強化資產風險配置之餘，以穩健姿態發展通路與品牌、挹注資源導入金融科技應用。