中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇，上午到近日出現陽性個案的北京市豐台區視察。他強調，要跑在病毒前面，目前疫情呈現多點散發態勢，防控形勢嚴峻複雜，當務之急是要堅持「從快、從嚴、從緊」，堅決管控風險隱患，切斷傳播鏈，以最快及最有效的措施控制疫情，確保民眾、首都及北京冬奧安全。

蔡奇強調，豐台區是目前疫情防控的重中之重，要壓實屬地責任，堅決果斷、毫不遲疑做好疫情處置，進一步擴大篩查管控範圍，並要對出現疫情的冷鏈貨物，迅速展開排查，追查來源和流向，及時封存，防止病毒繼續傳播。

蔡奇指出，要加強涉奧物流和人員防疫管理。各級醫療機構加強防院感工作。嚴格小藥店、小診所監管，落實追蹤回訪、核酸檢測等措施。用好北京健康寶。做好市場保供穩價工作。加強監督檢查，堵塞防疫漏洞。開好新聞發佈會，主動回應社會關切。市民群眾要加強個人防護，做好自身健康管理，有情況及時向社區、單位等主動報告。