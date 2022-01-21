英雄聯盟前世界冠軍、電競選手Toyz（劉偉健）去年因涉嫌販售大麻菸彈遭羈押並送勒戒所，15日遭前工作夥伴「周周」爆料多次發生詐賭事件；Toyz於16日上金旋風直播坦承詐賭，公開整個過程，並向所有受牽連者道歉，特別是金旋風、丁特，更說自己是個垃圾、做這種事不像個人。

金旋風先說明周周影片內容是第一次詐賭事件，是去年過年自己與丁特到Toyz家打牌，玩射龍門與德州撲克。Toyz表示魔術牌是他跟周周在魔術店一起買的，找一些身邊朋友來，有點像測試，第一次發生的狀況是，射龍門階段確實有做手腳，確實是用周周PO出來的魔術牌，魔術牌角落可以看得到牌是什麼。

金旋風表示那一次他跟特哥（丁特）沒有被詐賭到，那一次跟600萬元詐賭事件是沒有關係的，那一次他贏錢、特哥也贏錢，但的確用的牌是有動手腳的。

Toyz說，第一次嚐到甜頭後，周周去淘寶上買了可透視的牌，周周問自己有沒有搞頭，兩人討論後，帶牌帶到金旋風家詐賭，因為是兩人決定一起做，因此獲利對半平分，那次獲利約13～14萬左右，回去平分。金旋風說那次他輸了20多萬，有其他人贏錢。

而真正發生600萬事件是第3次詐賭，Toyz說明，是用隱形眼鏡可以看到牌的號碼，但因為撲克是有打牌邏輯的，所以當場有被抓到，就協商怎麼解決。

金旋風說，最後一次詐賭，他邀請3位朋友，加上Toyz、周周四家對賭，整局過程非常燒，金旋風不管怎樣都輸，因此覺得有問題，整個過程中自己大概輸了300多萬，而Toyz與周周兩人加起來贏了500多萬。

金旋風也特別說明，那次真正600萬詐賭事件，丁特是沒有在裡面的，丁特被周周公布的影片，是第一次玩射龍門時的影片。

抓到之後，展開協商，金旋風和3個朋友總共輸500多萬，向上湊整數就是600萬。金旋風說，他承諾Toyz，收到這600萬，不會向外面說，但會提醒身邊朋友，說自己有被詐賭，但沒有說是誰。

對於詐賭事件，Toyz說覺得自己是個垃圾、做這種事不像個人，對不起身邊朋友，特別是丁特，因為丁特是介紹金旋風他認識的，他竟然做這件事。跟所有受到這次影響的人道歉，特別是金旋風、丁特，所有被牽連到的人，確實是他跟周周搞了這件事，才有這樣的結果。

不過直播中，金旋風秀出周周訊息，反駁高科技牌是問Toyz要不要買才去買的，不是他自發性去買的、分潤只拿1/4不是平分、詐賭都是Toyz策劃的，自己只當魚的角色，都是跟著Toyz。

而Toyz回應，牌是周周去找的，如果周周不去找，自己怎麼會有同意或不同意之說；分潤把發牌的人加進去，最後分成3份，各拿1/3。

目前關於詐賭事件，Toyz與周周各有說法，眾多網友也認為，各說各話、誰對誰錯，放話截圖都只說自己有利的部分，很難判定，可能要雙方同時拿出證據對質，才能得到正確解答。