雲林縣2019年及2018年罹癌人數比較。（雲林縣衛生局提供）

符合4癌篩檢對象的民眾費用全免，只要攜帶健保卡即可。（雲林縣衛生局提供）

衛生福利部國民健康署最新發布資料顯示，雲林縣2019年十大癌症發生人數為3692人，前3名分別為女性乳癌、肝癌、肺癌，其中乳癌、大腸癌發生率明顯下降，顯示政府推動免費癌症篩檢已逐漸產生效果。

雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林縣女性乳癌發生率雖稍降，但2019年仍居雲林縣十大癌症罹患率第一名，每10萬人口有59.83人罹患；其餘9名依序為肝癌、肺癌、大腸癌、攝護腺癌、口腔癌、子宮體癌、甲狀腺癌、皮膚癌、食道癌。

若依性別區分，雲林縣女性癌症發生率前5名為乳房癌、肺癌、大腸癌、肝癌、子宮頸癌；本縣男性癌症發生率排名為肝癌、口腔癌、肺癌、大腸癌。

根據衛生福利部統計，雲林縣2020年癌症死亡人數是1989人，十大死因排名依序為(1)氣管、支氣管和肺癌； (2) 肝和肝內膽管癌；(3)結腸、直腸和肛門癌；(4)口腔癌；(5)女性乳癌；(6)前列腺(攝護腺)癌；(7)食道癌；(8)胃癌；(9)胰臟癌；(10)白血病。

曾春美表示，乳房X光攝影是目前實證上最有效的乳癌篩檢工具，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41％乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查可降低35％大腸癌死亡率；子宮頸抹片檢查可降低約70％子宮頸癌死亡率；2年1次口腔黏膜檢查可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26％口腔癌死亡風險。

曾春美說，資料顯示男性接受篩檢人數較女性少，以致失去早期發現機會，罹癌風險會相對增加，請符合癌症健康檢查條件的鄉親積極篩檢，費用免費，只要攜帶健保卡即可。