台北市21日有3例本土確診個案，包括案18181、案18182、案18175，副市長黃珊珊指出，北市目前確診個案大部分和桃園足跡有關，案18181是一位75歲阿嬤，曾在15日與桃園西堤群聚案18051同時段在北市大同區診所就醫，另案18116在北市東吳大學城中校區上課，小孩案18114在17日確診，案18114和案18051的小孩案18053都是桃園華盛頓幼兒園學童，應該有一點關聯性。

黃珊珊今午指出，整個桃園群聚案在台北市發生的關聯，桃園群聚案和台北市有關的足跡，可以看出來有案17738、17771、17801，今天中央公布案18116和18051，也就是北市目前確診個案大部分和桃園足跡有關，案18051是一位父親在9日帶2個小孩到桃園西堤用餐，10日曾到到北市大安區診所就診，14日出現喉嚨痛，15日到北市大同區耳鼻喉科看診，這一天同時間北市接到通報後找到另一位確診者。

她表示，案18051在15日看完診隔天，被桃園衛生局通知因為和2個小孩到過西堤用餐要居家隔離，17日採檢18日一家3口都確診，2個小孩分別是國小孩童案18052和幼兒園孩童案18053，北市19日接獲足跡通報，立刻在下午3時4分通知衛生局疾管科到診所匡列同時間看診病人和工作人員，下午3時19分派人到健康中心疫調至4時完成，居家隔離的人在20日凌晨完成移置。

黃珊珊說，北市接獲桃園通報後進行大同區耳鼻喉科診所匡列，因為有案18051足跡，匡列後發現案18181是一位75歲阿嬤。

另外，黃珊珊指出，今天另一案18116是新北市公布個案，到北市東吳大學城中校區上課，小孩在17日確診，案18114和案18051的小孩案18053都是桃園華盛頓幼兒園學童，應該有一點關聯性。

黃珊珊說，案18114一家人包括爸爸案18116、媽媽案18117，另一個小孩案18115，一家4口確診，案18116後來有到東吳城中校區上課，市府接到相關通報後，昨早在東吳採檢出案18182，這個案例2採有陰性狀況，還再向中央了解是否確診，但中央有公布所以算確診。2例有一定關連，案18051和案18116兩個小孩就讀同一幼兒園，到北市分別感染給案18181、案18182。

她表示，案18051在耳鼻喉科傳給75歲阿嬤，阿嬤同住家人有2個孫子，分別就讀北投區國中小，昨天全班同學採檢陰性，國小昨採檢176人都是陰性，國中312人還在檢驗。另派車到東吳大學採檢662人全部陰性，今天採檢至中午12時共750人，43人是陰性，其他檢驗當中，2例都是桃園過來台北，有關連性，但仍需要中央判讀，目前應該是可以找到有確定感染來源。

此外，市府發言人陳智菡補充，案18175是30多歲女性，因為家人境外移入，照顧境外移入確診的小朋友，在隔離期間確診。