桃園雲豹職業籃球隊22日將在客場出戰新北中信特攻，日前因傷掛免戰牌的米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)此戰有機會回歸，總教練王志群認為，近幾場比賽本土與外援磨合漸入佳境，但面對球風速度偏快的中信特攻，球員們需提升專注力及執行力。

雲豹上周主場2戰，本土射手杜譽城手感火燙，共投進11記三分球，尤其在面對葳格太陽時，上演8投6中的高命中率，是球隊本土得分王，新洋將吉倫 (John Gillon)除了得分能力優異外，更在對太陽的比賽中傳出11次助攻，有效帶起球隊攻勢。

王志群認為，吉倫加入後團隊外圍空檔變多，增加射手群出手機會，他說：「雖然團隊外線命中率提高，兩分球命中率反而降低，因此明天迎戰中信，也會更著重在攻防兩端的配合，並降低團隊失誤，持續尋找最適合球隊的打法。」

曾獲選密西根州籃球先生的戴維斯(Deyonta Davis)，也在上周首度為雲豹出賽，王志群表示，目前戴維斯傷癒不久，整體狀況還未調適到最好，期盼希望狄安森(Caelan Tiongson)、蔡揚名能在禁區發揮主宰力，共同協助球隊獲勝。

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