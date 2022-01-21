王立強共諜疑案，歷經台北地檢署2年偵辦，去年認定「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫妻、豪宅租客蘇劍鋒、林旭、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦隆6人罪證不足，處分不起訴後，北檢依職權將全案送台灣高檢署再議，經高檢署審查後，21日駁回蘇劍鋒、林旭2人再議部分，蘇劍鋒、林旭2人獲不起訴確定。

至於向心、龔青、王強華、蘇錦隆4人再議部分，高檢署仍在審查中。

自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料，受向心夫婦指示，在台灣從事情報工作、介入總統大選，幫韓國瑜當選，我國調查局立刻在桃園機場攔截將出境的向心夫婦，台北地檢署檢察官複訊後依涉嫌違反《國安法》對夫妻倆改列被告，並限制出境。

由於當時正值總統大選期間，蔡英文總統藉本案批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，但北檢偵查2年，不但向澳洲提司法互助遭拒，也找不到向心、龔青夫妻是共諜的證據，去年11月12日將向心夫婦、租客蘇劍鋒、林旭臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦隆6人全部不起訴。

其中，無辜遭牽連的向心夫婦豪宅大陸籍租客蘇劍鋒、香港籍林旭2人，蘇是深圳市格暢科技董事長，為我國優愛德公司的合作夥伴，共同開發、行銷手機遊戲，優愛德由房仲介紹，以每月35萬承租向心豪宅，讓蘇來台出差居住。

另林是香港萬卓資本策畫有限公司負責人，在台與黃姓女子結婚，希望入境台灣時有地方可以陪伴妻兒，是由岳父尋找並承租向心豪宅。檢察官認定蘇、林2人都不認識向心夫妻，也無違害國家安全的犯行，處分不起訴。

北檢日前將向心案依職權呈送高檢署再議，高檢署審查後認為，蘇劍峰、林旭2人再議無理由，21日駁回再議，因此蘇劍峰、林旭2人獲不起訴確定。