隨著農曆春節的腳步逼近，長達9天的年假，加上因疫情國人無法出國旅遊，預期國旅商機大爆發，許多熱門景點的訂房早已宣告客滿！其中，火炎山腳下新開幕的「享沐時光莊園渡假酒店」，住房預約雖已宣告滿檔，但飯店附設的湯屋、裸湯風呂、露天風呂及戶外游泳池，遊客仍可到此走春、享受泡湯的樂趣。

享沐時光渡假酒店行銷公關部經理郭仲紋表示，享沐時光取得交通部觀光局認證的溫泉標章，溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，屬PH8.2-8.3弱鹼性，也就是一般人俗稱的「美人湯」，由於泉質富含礦物質，浸泡後肌膚十分滑順。

郭仲紋強調，目前溫泉出水溫度約70度，每天自然湧出的泉水多達200噸，不需加溫、回收；而享沐時光備有11種房型，90間雙人或四人客房，房間寬敞舒適約10至21坪不等，每房都擁有獨立的溫泉湯池，在房內就能享受泡湯樂趣，平均住房率可達95%。

而佔地達700坪的露天風呂，除了住宿房客使用之外，也開放購票入場泡湯，多樣化的8座泉池包含溫泉、冷泉、深淺池、兒童戲水池、SPA和烤箱、蒸氣室等，40米游泳池則讓喜歡游泳的客人大展身手，體驗暢游樂趣；現場也貼心提供3種免費熱茶飲，讓客人備覺暖心。

2020年10月開幕營運的享沐時光，地點不在苗栗知名的溫泉風景區，而是落腳在以鄉村風光、鴨間稻好米產地著稱的苑裡火炎山。酒店面對著大安溪沖積扇平原，遼闊的金黃稻海，恬靜的鄉間小道，遠方不時還有高鐵列車快速通過。

苑裡本來叫做「彎里」，南鄰大安溪北岸與台中市大甲區相鄰，東依火炎山與三義鄉為鄰，北靠通宵鎮，西濱台灣海峽，是苗栗縣開發最早的鄉鎮之一。

苑裡也是苗栗境內少數擁有平原地形的行政區，因適宜種植稻作，而有「苗栗穀倉」、「苗栗米倉」美譽；早期更是藺草的主要生產區，曾出口大量的藺草製品。這裡沒有過度開發，到處充滿原鄉的人文風土。

住在享沐時光，很像秒飛日本郊區泡溫泉的氛圍，疫情期間不能出國，也難怪最近有越來越多旅客來到苑裡，進住享沐時光，享受一趟偽出國的泡湯旅程。

享沐時光周邊有三義木雕老街、月眉麗寶Outlet Mall、華陶窯、金良興觀光磚廠、藺草文化館、苑裡老街、濱海公園等，除了國旅親子團之外，也吸引許多知名企業來此舉辦會議或獎勵旅遊。

享沐時光投資者李村培，本身是台中沙鹿人，經營瀝青、預拌混凝土等營建原物料運輸業起家。而享沐時光的現址，過去曾是火炎山遊樂園區，中油探勘處在此挖到地下2000公尺時，發現碳酸氫鹽泉自然湧泉。

李村培有次來到此處泡湯，一泡就愛上苑裡的溫泉，最後甚至大手筆投資10億元，規劃興建占地7000坪，最新穎、最高級的「享沐時光莊園渡假酒店」，苑裡也成了苗栗最受歡迎的新泡湯渡假區。