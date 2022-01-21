23歲大陸偶像孟美岐過去拿下選秀節目《創造101》冠軍，組成女團「火箭少女101」出道，先前就捲入小三疑雲，被音樂製作人陳令韜交往4年的女友控訴插足感情，導致她的演藝事業受到嚴重影響，幾乎銷聲匿跡，如今又傳出他的春節檔電影也遭撤，下場超悽慘。

春節檔電影《我心飛揚》由金馬影帝徐崢監製，講述短道競速滑冰隊參加1980冬季奧運賽事，締造出運動史紀錄的傳奇，由孟美岐主演運動員楊帆，原本定檔大年初一，也已經公開前導預告，卻有網友發現初一要上映的片單中沒有這部作品的影子，已經被撤檔。

《我心飛揚》疑受到孟美岐醜聞影響遭撤檔。（圖／翻攝自微博）

《我心飛揚》突然被撤檔引發熱議，不少網友都直呼，「劣跡藝人活該封殺」、「等冬奧結束，這個片子也就可以埋了吧」、「買熱搜買早了，現在徹底涼涼」、「誰大年初一要看小三演的電影啊，還是全程用替身的」、「被飾演的奧運冠軍鬆了一口氣」。

孟美岐疑似徹底被封殺。（圖／翻攝自微博）

事實上，孟美岐先前不斷被爆出介入他人感情，被陳令韜前女友爆料時，雖然孟美岐公開道歉，但她也強調自己沒有介入他人感情，暗示自己也是情感中的受害者，沒想到網紅李楊璐又接著指控，孟美岐和前男友當年私底下偷情，還公開兩人對話，徹底重傷孟美岐形象。