彩虹爺爺（左）卻說，魏丕仁4個月連10元都不給，他不想再回彩虹眷村。（張耀中服務處提供）

2012年12月彩虹爺爺黃永阜與彩虹文創公司簽約，將眷村畫作著作權讓渡賣給彩虹文創公司。（陳世宗攝）

南屯區彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜不見了？10年前黃永阜娶小他40歲大陸女子廖漢秀為妻，廖女與彩虹文創公司執行長魏丕仁起衝突；廖女指控魏男違約壟斷作品不給費用；魏反控廖女將98歲彩虹爺爺帶到另處民宅安置。市議員張耀中21日開「救援彩虹爺爺」記者會。彩虹爺爺卻說，魏丕仁4個月連10元都不給，他不想再回彩虹眷村。

2012年12月黃永阜與彩虹文創公司簽約，將眷村牆上畫作著作權讓渡賣給彩虹文創公司。彩虹爺爺結婚後雙方在2013年約定至2018年4月為止，彩虹文創每月支付彩虹爺爺2萬元，並支付彩虹爺爺的妻子廖女士2萬元；加上過年紅包等，至今已支付彩虹爺爺450萬元、廖女170萬元。

彩虹爺爺的太太廖女士說，彩虹文創並未履行約定給錢，她去年11月帶著彩虹爺爺搬到距離約800公尺處的民宅住。張耀中聽說彩虹爺爺不見了？懷疑他被廖女拘禁，曾請警方介入調查，警方發現並無拘禁情事。張耀中21日請警方協同救援，但員警認為與事實不符。

彩虹文創執行長魏丕仁於記者會播放錄影畫面，指控廖女曾手持磚頭企圖攻擊人，曾說她嫁給彩虹爺爺是可領「半俸」，要求有糖尿病的彩虹爺爺每天吃10顆湯圓，不照顧98高齡已老年痴呆的彩虹爺爺，把彩虹爺爺的財產匯給在大陸的廖女弟弟等。

張耀中、魏丕仁帶記者到彩虹爺爺住處說要「救援」彩虹爺爺，由廖女士開門。廖女士說，彩虹爺爺血壓高但沒有糖尿病，什麼救援講得那麼難聽？好像她囚禁彩虹爺爺？錢匯回大陸是爺爺給她的。彩虹爺爺則說，魏丕仁4個月連10元都不給他，不願意回去彩虹眷村。