城中城46死大火，起因竟是黃格格誤會郭姓男友跑去找前女友，情緒失控下縱火。郭偵訊時坦言，當時他不想聽黃「起酒瘋」才躲去附近靜一靜，沒想到黃竟然「玩真的」。城中城陷入一片火海時，黃還在自家傳「你想到的事情，我一定做給你看」恐嚇郭，渾然不知已鑄下大錯。

郭向檢方爆料，指黃個性剛烈，感情控制慾強烈，嗜酒成性，常常無端怒罵，失控就砸門窗玻璃、車窗洩憤。黃甚至曾經教唆兩名未成年少年去打仇家，動不動就提告，是地方上的頭痛人物。得知自己受不了想要分手，竟然唆使少年向警方舉報自己在套房販毒。

檢方也查出，黃有恐嚇、妨害自由、傷害、強盜等罪，惡性不改，連社會勞動的督導，都強烈建議、不准再讓她易服社會勞動。

郭表示，黃的生活習慣很差，平常會用小香爐、鐵罐等容器裝粉末狀的香驅蚊，用完灰燼就直接倒在地上，他多次勸她都不聽。

黃一直以為郭和前女友暗通款曲，常常藉此爭吵，郭長期下來實在受不了她的威脅和恐嚇等情緒勒索，有意疏遠，也提分手，但黃反而更常藉酒裝瘋與他爭執，說他「腳踏兩條船」。

案發前，黃又在套房內喝個大醉，郭厭惡每每遭黃發酒瘋數落，藉故離開，跑到附近甘姓友人處想靜一靜。在場陪她喝酒的毛姓男子聽她不斷抱怨感情，也覺得厭煩，不想介入感情也邀另一少年提早離席，獨留黃一人繼續喝酒。鄰居邱姓男子經過關心她，也被倒苦水，邱男還勸她不要胡思亂想。

黃當時氣急攻心，以為郭跑去前女友家溫存，打破醋罈子的她不斷狂Call郭，郭當時只想靜一靜，故意不接，黃就發語音短訊恐嚇「現世報很快」、「你瘋我就陪你瘋」。郭已讀不回，竟讓黃更加暴怒，疑似直接把還沒燒完的香灰餘燼倒在沙發上就騎車回五甲住處。

沒多久，城中城就陷入火海煉獄，瞬間帶走46條人命。黃當下人在自家，腦子裡還在糾結郭正在床上與前女友翻雲覆雨的畫面，再傳語音訊息「你想要看到的事情我會做給你看，真的不騙你，我這次真的不騙你」。

案發後，郭深知黃的個性，怕她卸責，深夜就把黃嗆他的18條語音短訊傳到群組讓友人得知，企圖留下證據自保，果然成為關鍵證據。

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