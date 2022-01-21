認了Omicron傳播快 柯文哲：擔心過年

近日台灣Omicron疫情嚴峻，台北市長柯文哲21日表示，他不贊成提高管制，「就維持二級，慢慢燒就好，反正到現在為止，沒有插管送到加護病房」，台灣疫苗注射數量夠，民眾又比較願意戴口罩，他認為疫情還是會擴張，但速度不會很快。

柯文哲於防疫記者會表示，「我們終於要做政策上決定」，歐美國家疫情難控制，雖然疫苗打得早，但老百姓有幾個問題，打疫苗的百分比反而輸給台灣，台灣人比較慢打，但他開玩笑說，台灣人怕死，所以打疫苗百分比較高；第二點，台灣老百姓還是比較聽話，叫他戴口罩就戴口罩，歐美國家叫他戴口罩好像要他的命一樣，不肯戴口罩，所以歐美國家疫苗速度百分比低、又不肯戴口罩，傳播速度快。

柯文哲指出，台灣倒過來，疫苗注射數量夠，大家又比較願意戴口罩，傳播速度比較慢，「我們要做政策決定，如果擴散速度這麼快，還要清零戰術嗎？問我的話，我就開始猶豫」，北市去年5月到最後階段，花很長時間，精準疫調花很大力氣消滅掉，現在看起來上升的速度還沒停下來，還在擴張，但也沒有像歐美國家一下就爆發，所以這種悶燒法，到底我們策略是怎樣？

柯文哲直言，「坦白講我是不贊成提高管制，就維持二級就這樣，慢慢燒就好，反正到現在為止，沒有插管送到加護病房」；結論是疫情看起來應該沒有辦法清零，應該還是會擴張，但是我也認為擴張速度不會很快，因為疫苗覆蓋率夠，老百姓戴口罩比較多，如果這樣是不是就讓他慢慢地感染。他表示，唯一比較擔心是年假那9天，如果醫療、疫調、打疫苗量能下降，真的要想一下，去年母親節一回來，「天阿，感染散開了」。

對於是否任由疫情擴散，與病毒共存，柯文哲說，「你問的題目不是醫學問題，是政治文化問題」，英國已下令不用戴口罩、疫苗護照，他的政策要感染就全部感染，全部感染過反而是群體免疫，開玩笑說北市最安全的地方是萬華，萬華抽血體內有抗體的是97％，不管打疫苗或被感染過，抽樣達到97％，這也是英國的策略，如果全部感染過也不怕他感染，當然過程當中也許會犧牲一些人，所以這條沒有標準答案。

至於過年返鄉移動是否有進一步規範，柯文哲指出，過年的確是一個問題，北市戶籍人口打滿兩劑超過80％，就算散開也不太容易散很快，應該擋得住，了不起悶燒，特別是台灣人乖乖戴口罩，傳播速度不會太快，當然過年期間醫療下能下降，加上返鄉人潮， 印度也是節慶後大爆發，英國是歐洲足球盃之後，中國去年下令不准返鄉，今年也很頭痛，極權國家都很難決定了，更何況我們是民主國家，沒有標準答案。