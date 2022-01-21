曾參選台中第二選區立委的前追分國小校長李順涼，19日在廣播受訪時指「中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地...盧家就是廖家」，一席言論引發台中市長盧秀燕不滿，上午委任律師到台中地檢署按鈴，提告李順涼誹謗罪。對此，資深媒體人趙少康直言「髒水能這樣亂潑嗎？被告剛好而已」。

趙少康21日在臉書發文指出，民進黨奪政權無所不用其極，宜蘭縣長林姿妙被搜查約談後，同樣有連任希望的盧秀燕成為下一個鬥爭目標，被抹黑「台中捷運B1站北移，鄰近學校預定地，其實盧家的人已經去買土地」，讓盧秀燕憤而提告。

這麼多小動作，都只是民進黨備戰年底地方選舉的起手式，國民黨必須提高警覺快速反擊。尤其在台中，民進黨想狹中二立委補選勝選優勢，持續對盧市長發動政治追殺，但是真金不怕火煉、身正不怕影子斜，他會全力支持盧市長提告自證清白。

趙少康也痛批，發言抹黑的李順涼今天獲知自己被告，竟然不負責任的回應「說清楚就好了」，髒水能這樣亂潑嗎？被告剛好而已。

趙少康指出，中二補選前民進黨就為了勝選，強打台中捷運「正英站」議題惹得天怒人怨，選後還是不放過台中捷運，不惜用造謠方式抹黑盧秀燕的操守，把捷運建設作為犧牲品，心中毫無人民福祉與善念。民進黨除了凡事操作抗中保台，就只會惡意抹黑、帶風向，低估選民判斷是非的能力，國民黨上下必須更加團結、互相串聯聲援，撐住認真做事的父母官。