模特兒兼主持人坎達爾珍娜(Kendall Jenner)，年僅26歲已聞名國際，也因傑出的外型優勢，成了知名內衣品牌「維多利亞的秘密」的御用模特兒，她也樂於在社群分享敢穿敢露的辣照，成為青少年崇拜的對象，是在IG擁有破2億追蹤數的超級女神，而坎達爾今天在IG釋出的最新照片，再度凸顯她的大膽精神，裸身穿毛靴玩雪，讓網友看了不禁傻眼笑出來。

坎達爾珍娜的出身註定了她必定成名，她是名媛金卡達夏同母異父的妹妹，早早就因跟家人們一同現身人氣實境秀《與卡達夏姊妹同行》而打開知名度，且坎達爾外型得天獨厚，精緻的臉蛋配上不科學的火辣身材，一雙腿長得不可思議，她因此往模特兒圈發展，成了維密天使後更是走紅，年紀輕輕就擠身超模之列。

事業有成的坎達爾，趁著深冬雪季抽空到美國科羅拉多州的滑雪聖地鎮亞斯本度假，在白茫茫的浪漫大雪中，她當然把握機會打卡拍照，只是上一次po照還是時尚的厚重冬裝，坎達爾今天再次更新3張照片，卻是脫個精光，深怕包太緊沒人認出她一樣。

坎達爾在深冬大雪中拍下辣照，只見她脫得只剩下短小的黑色比基尼，近乎裸體，腳上則踩著知名品牌的超厚實皮靴，跟上身形成強烈對比，坎達爾笑稱：「溫霍夫(勵志演說家兼極限運動員)說要冰浴」，而這系列衝突美的辣照，不到半天已有破800萬人按讚，網友們則笑稱超模在驗證古人說的真理：「腳暖了，身體就不冷了吧！」。