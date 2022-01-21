華爾街股市周四收跌。對貨幣政策收緊和企業獲利和經濟數據疲弱的憂慮揮之不去，並且聯準會下周開會前，也對市場人氣造成壓力。

MSCI日本以外亞太指數周五下跌1.3%，那斯達克指期亞洲交易時段跌1.2%，迷你標普指期跌0.68%，對亞洲股市造成壓力。

周五香港恆生指數全日低走，一度跌逾200點，尾盤數分鐘急升，收在近持平，升13.20點或0.05%，為24965.55點，為連三漲。國企股(H股)升25.74點或0.29%，為8787.30點。科技指數跌0.44%。

旅遊休閒股升3.4%，表現最好。攜程漲7.9%，復興旅遊升5.7%，周黑鴨升13.4%，九毛九升6.5%。

啤酒股帶勁，華潤啤酒升4.1%，青島啤酒升6.9%，香港生力啤漲5.1%。

小鵬汽車跌1.0%，廣汽跌0.1%。據韓媒報導，寧德時代由於近來客戶大增，供應不穩，中國汽車製造商開始減少對寧德的依賴，包括特斯拉、福斯等也轉向其它電池供應商。

吉利汽車母公司吉利控股傳出正在與魅族手機洽談收購事項，雙方作價尚不明確。吉利汽車漲1.1%。