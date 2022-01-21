111學年度大學學測第二科考科為自然，各科老師認為，今年跨領域試題較多，除了出現不少圖表、情境、探究與實作等題型，時事入題比例也高，像是2021年諾貝爾化學獎與物理獎、新冠RNA疫苗、全球暖化等議題，皆包含在其中，整份試卷題型多元，符合108課綱素養導向特色。

大理高中物理老師林春煌表示，今年學測物理試題難度適中，僅3題需計算，多數是用物理觀念來解決情境中的問題，與生活議題相關題型不少，像是第6題以悠遊卡晶片為題幹，另外也出現不少跨領域考題，如第7、7題結合地球科學科，題目是溫室效應相關，學生要仔細閱讀題幹與子題問題敘述，才能正確作答。

建國高中化學老師趙君傑指出，今年度化學試題，不僅充分結合探究與實作，圖表題數占化學題數一半以上，也包含時事題型，像是第18題與諾貝爾獎時事題結合，考生更需加強對圖表的判讀與分析，才能掌握答題要領。

建國高中生物老師劉玉山則說，在生物科試題方面，因應新制考試方式，總題數減少，增加了非選擇題的命題，增加了答題的複雜度，因此生物試卷整體難易度為中間偏難，鑑別度為中間偏高。

劉玉山提到，生物試題出題同樣重視素養，不少題目與時事結合，像是第25題便是圖表結合時事，測驗考生是否能理解，施打RNA疫苗後產生的抗體數量與情況。

劉玉山也說，另還有不少題目超越必修生物課範圍，如27題E選項，其中使用「趨同演化」的專有名詞，對僅具必修生物演化學概念的學生，可能不容易了解。又如第48題提到有關親緣關係網絡圖，學生並沒有相關知識，增加答題的難度。又如54題關於利用血管之功能、管壁彈性和厚度、管腔大小判斷答案，題目並沒有給相關資訊，作答不易。

松山高中地球科學老師翁雪琴認為，地科出題大致符合課綱主題與參考節數分配，著重基本觀念理解，不過考題非常重視圖表分析，圖片又多為實際照片，需仔細觀察判斷，整體題目難度適中，鑑別度高。

翁雪琴特別提到，地科出題結合時事，像是第39、40、42題討論到全球環境變遷，以及人類對氣候的影響，便是融入探究與實作課程精神。