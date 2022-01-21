春節連假期間，高速公路局為紓緩國5長時段壅塞，實施初一至初三每日0至12時國5石碇、坪林南向入口匝道封閉；初三至初六每日14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

另，高公局持續於國5實施大客車優先通行及大客車專用道等措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局建議民眾前往國5請多利用公共運輸，或利用台9線替代道路前往，若仍欲於連假期間自行開車行駛國5，建請於下述好走時段出發，避開國道尖峰時段。

高公局預判在春節連假期間，國5南向尖峰日為初一至初三白天時段，建請初一至初三南向民眾，於上午5時前或下午5時後出發；北向部分，國5北向尖峰日為初三至初五上午9時至晚間，且北返車潮恐壅塞至隔日凌晨2~3時，建請初三至初五北向民眾，於上午9時前出發，或延後至初六上午9時前出發，以節省寶貴時間。

另假期間高公局於國1、3、5實施高乘載管制措施之時段與路段如下：

一、2月3日~2月4日(初三~初四)每日13-18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道之北向入口。

二、2月3日~2月6日(初三~初六)每日14-21時，國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口。