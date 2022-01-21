美股三大指數隔晚先升後跌，道指連跌五日，加上大陸股市走弱，連累港股升近兩個月高位後，一度回落逾200點，但道指期貨反彈，港股收復失地，恒指連升三日。

香港信報報導，港股開盤跌54點，報24897點，之後一度收復失地，曾升29點，高見24982點，創近兩個月高位，但受A股急挫拖累，港股升勢不保，午後一度跌228點，低見24723點。但道指期貨回升，港股跌幅收窄，競價時段更回升收盤。

最終恒指收報24965點，升13點或0.05％，國指收8787點，升25點或0.29％，恒生科指收5870點，跌26點或0.44％，大盤成交額1541.7億港元。

指標個股方面，騰訊收升0.7％，收474.8港元，成交有126.77億港元，為交投最多個股。申洲揚4.3％，為升幅最大藍籌。遭麥格理削級及下調目標價的瑞聲，收挫5.7％，為表現最差藍籌。