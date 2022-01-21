下周三（26日）為台股封關日，接下來將休市7個交易日，等到2月7日才會重新開盤，許多人認為休市過程中不確定因素多，因此有「不抱股過年」的想法。台股今（21日）慘跌逾310點，單周累積跌點超過500點，使得此話題再次引起網友們討論，但也有網友提及，印度神童預測今年初會大崩盤，已經應驗了，接下來要繼續加碼空單。

美股近期陷入修正，短短3天暴跌1200點，加上封關日將至資金退潮，連帶使台股出現震盪，有網友在《PTT論壇》上發文表示，「今年一開局就-13萬，跟去年一樣一月就被套的不要不要，過完年那些出清的阿呆就回來抬轎了，今年應該也是一樣的套路，抱股過年的喊+1」

文章引起網友們熱議，許多人表示，「沒準備抱的早就賣光了 現在還想跑的都是韭菜」、「抱股過年變套股過年，直接被慘套」、「抱股過年(X)腳麻跑不掉吧(○)」、「先賣後買可以買更便宜，幹嘛抱股過年」、「我是腳麻，不是抱股。」

此外，有網友在留言處提及，印度神童先前曾預測今年年初大崩盤，已經應驗了，「我從2019相信印度神童到現在，他預言今年年初大崩盤，已經應驗了，我的空單也賺爛了，等反彈我要繼續加碼空單」，其他網友也說，「印度神童，真的有料」、「印度神童的研究所念的是吠陀占星結合金融預測，印度神少年（已經不童了）準度還是有的。」

印度神童阿南德去年底曾預言，2022年是月亮年，30年前曾發生過的火星、土星「雙星合相」將再現，3、4月恐出現大災難，被認為可能是股市崩盤的時間點。

當時，啟發投顧副總經理李永年曾在《理財不能等》節目表示，30年前1992年台股回檔修正逾40%，可以為一次崩盤，而阿南德這一次的講法，有可能會跟1992年時台灣崩跌的情況類似，但會不會是再一次的大崩盤還需持續觀察，暫持保留態度。