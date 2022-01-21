好不容易最近手感有所起色的大陸CBA北京首鋼後衛林書豪，21日在出戰四川比賽當中，手感再次陷入空前冰冷，全場投6中1，含三分球投2中1，只拿5分、4助攻、3籃板及1抄截，幸好他的隊友很爭氣，終場仍以98比69大勝四川。

林書豪上半場再陷低迷，投4中1，含三分球投2中1，僅拿5分、3籃板，也讓北京首鋼總教練雅尼斯決定豪哥上半場只打6分鐘，剩餘時間都給北京另外一名洋將吉布森發揮，吉布森半場就摘19分，帶領北京打完上半場53比44領先。

來到下半場，林書豪的手感依舊冰冷，但他換用助攻幫助北京打出10比2的第3節開局，轉眼擴大領先到17分之多，接著打到末節，北京首鋼持續擴大領先到20分以上，儘管場上局勢提前底定，雅尼斯最後關頭仍讓豪哥上場調整狀態。

相較於林書豪的低迷，吉布森繼續在場上有著穩定發揮，今天拿下全場最高24分，外加9籃板、助攻的接近大三元表現，朱彥溪17分，丘天15分，翟曉川10分、9籃板，四川以陳辰17分最高，朱松瑋14分，其餘四川球員得分都沒上雙。