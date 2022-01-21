桃園一名男子與友人在竹圍漁港餐廳喝酒，酒後開著小貨車回家逆向撞死一名騎士。小貨車駕駛3天內2度酒後駕車，其酒測值高達0.93毫克。桃園地方法院認為男子未能有所警惕導致騎士全身骨折身亡，惡性非輕，依酒駕致人於死罪判5年6月。

根據判決書記載，109年9月1日潘姓男子與友人在竹圍漁港附近餐廳喝酒，下午3點40分許，潘男開著自用小貨車要回家，因喝酒後操控能力欠佳，跨越「黃虛線」逆向行駛於對向車道，此時車道上一名吳姓男子騎士行駛而來，來不及閃避正面撞上逆向駕駛潘男，吳姓騎士全身多發性骨折，送醫不治。

警方獲報前往事故現場處理時，潘男未表明是肇事者，員警經調閱監視器畫面，前往潘男住家將他帶回竹圍派出所調查，對其實施酒測，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.93毫克。

潘男於審理時坦承不諱，法院勘驗事故現場監視器畫面，可見潘姓駕駛車輛已跨越道路中央劃設之行車分向線，逆向行駛對向車道上，隨即撞上迎面而來的吳姓騎士，潘男逆向行駛事實明確，其過失行為和吳男死亡間具有相當因果關係。

法官認為，潘姓男子於109年7月14日、8月3曾酒後駕車遭查獲，兩個月內已二度喝酒後開車被逮，甚至第2次酒駕於本案發生前2日，潘男未能警惕自己，再次喝酒後開車，逆向撞擊吳姓男子導致死亡。

法官判決，潘姓男子因喝酒後開車，受酒精影響注意力、反應力及駕駛操控力降低，酒測值達0.93毫克，惡性非輕，依酒駕致人於死罪判5年6月。

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