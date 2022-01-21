21歲蔡姓女子2020年12月至2021年1月陸續領養蜜袋鼯13隻，在桃園市八德區收容，但他飼養的白色米克斯，掙脫繩索，咬死6隻蜜袋鼯，她以為其餘7隻也死亡、跑走，未將其安置，後來才發現死亡。桃園動保處、警方依違反動保法送辦，但檢方認為證據不足不起訴，動保處則說，將依法裁處1萬5000元罰鍰。

檢方偵訊時，蔡女否認犯行，指犬隻有用圍籬、繩索固定，但犬隻會掙脫，2021年7月5日返回養蜜袋鼯的租賃處時，發現犬隻破壞房間，且咬死6隻蜜袋鼯，因門被打開，翻找後找不到其他蜜袋鼯，以為不見了。

檢方發現，蔡女領養蜜袋鼯13隻，其中6隻在7月5號被發現死亡，其他7隻8月4日被發現陳屍該處。檢方也發現，該犬隻是楊姓民眾委託她寄養，因為牠會吠叫，且破壞租賃處，蔡女請楊領回，因此犬隻破壞租賃處並咬死蜜袋鼯當非虛言，此外蔡女與其他人對話時，曾稱難過想哭，還要火化蜜袋鼯，可認蔡女對於蜜袋鼯死亡感到愧疚，並積極處理。

另外根據照片，租賃處被破壞嚴重，找不到7隻蜜袋鼯難認與情常有違，另有人懷疑蜜袋鼯死亡是她忙碌沒有餵養，不過蔡女說都有放置飼料，難認蔡女有主觀故意使動物死亡犯意，因此不起訴處分。

桃園市動保處則說，將依動保法5跟30條，預計裁罰1.5萬。呼籲飼主要注意不同動物屬性，飼養動物要注意動物狀況，發揮愛心照顧。