隨著氣溫下降，不少民眾外出吹到冷風就出現頭痛症狀，甚至伴隨一些頭暈、脖子緊繃僵硬、血壓升高、腹瀉等症狀，對此，中醫師郭懿潔在臉書粉專PO文指出，上述這些症狀都是身體來不及應付風邪、寒邪導致的病理變化，尤其是「這5類人」要多加小心。

郭懿潔引述中醫理論，指出疾病的生成有3種因素導致，分為「內因」、「外因」、「不內外因」。外因包含「風、寒、暑、濕、燥、火」，所以除了本身身體機能虛弱、免疫力不足外，外在天氣環境的變化，也是導致生病的主要原因！

再者，「頭為諸陽之會」，風寒侵襲，最先上犯頭面，而頭部遭遇冷風後，引發血管舒張與收縮的程度加劇，若頭部內血管來不及調節，或是調節能力差，像是老人家血管脆弱硬化，或是一般人保暖不即時、情緒起伏大、平時運動量少，心肺功能及血管適應力不佳等等，就更容易在寒流來襲、冷熱交替劇烈時感到頭痛。

郭懿潔指出，最近這時節，風寒是導致頭痛的主因，但總體來說，以下5種類型的狀況及體質類型，是最容易感受風邪而引發頭痛：

▍常遇風邪

工作常暴露於戶外，如記者、外送員、導遊、工人等，這些職業感受風邪的機率比一般人還大，若自身正氣不足，自然容易犯頭痛。這種頭痛多發於接觸劇烈溫差變化後，部位多於後腦勺、且伴隨兩側脖子緊繃。

▍ 痰濕體質

痰濕體質若遇風邪，會引發風濕夾雜的頭痛，像是早晨一醒來，張開眼睛就頭痛，伴隨頭暈而且坐起來更暈。這類型的頭痛除了風邪，還夾雜了濕邪，所以頭痛部位不一，但容易伴隨暈重感，頭部晃動太大力時甚至會眩暈想吐。

▍肝鬱氣滯

情緒緊繃焦慮，壓力較大的患者，或是體質肝鬱氣滯，容易一緊張、生氣，情緒起伏大時就會頭痛，這種頭痛容易偏於兩側太陽穴的位置，嚴重起來會延伸至脖子肩膀，甚則胸悶、呼吸不順暢、全身緊繃僵硬感。

▍陰虛燥熱

好發於平常熬夜晚睡、陰虛火旺體質的頭痛，位置不一，可能出現在頭頂、眼窩、或是兩側太陽穴，伴隨的症狀如臉部烘熱，但腰痠腳部無力，眼睛容易乾澀、口乾舌燥等等，部分高血壓引起的頭痛也屬於陰虛燥熱型。

▍氣血不足

這類型的頭痛並不少見，本身素體虛弱、或是女性在月經快結束時，容易伴隨頭暈、疲勞倦怠等症狀，但頭痛的時間以下午或是晚上為主，一整天工作忙碌下來後才發生，其餘症狀如嗜睡、面色恍白無血色、容易怕冷等。

郭懿潔提醒，以上這5種情況及體質，很容易感受頭痛，但若疼痛程度過度劇烈，例如伴隨噴射性嘔吐、高燒、意識不清、呼吸急促困難、或是突發肢體麻木無力、複視等特殊的「神經學症狀」，一定要赴西醫就診，排除腦炎、腦神經血管的病變、及其他重大疾病。