密密麻麻怎疫調？ 柯P預言Omicron將擴散：現有人力圈不住

疫情連環爆，台北市長柯文哲21日於疫情記者會直言，目前Omicron傳播的速度，用現有的疫調人力應該圈不住，應該會繼續擴散，慢2天時圈的人數就過多，就很不容易圈起來，「我認為疫情是有點困難」密密麻麻怎麼做疫調？

桃園確診個案18051曾赴台北看診，一名75歲婦人也因前往同一間診所跟著確診，北市發言人陳智菡表示事隔11天才收到桃園衛生局疫調資料，狀況令人憂心，引起桃園市新聞處長詹賀舜在臉書回嗆，「妳欠我們家衛生局同仁一個道歉」、「與其花時間嘴砲卸責，不如趕緊去圍堵病毒」。

對此，台北市副市長黃珊珊說明，這是事實的呈現，北市1月19日接到通知，過程疫調結果，發現個案在1月15日就到大同區耳鼻喉科看診，她自己本身也在盯著疫調，疫調非常辛苦，桃園現在疫情非常險峻，相信每個疫調人員都是盡心盡力。

柯文哲則表示，現在看起來，目前omicron傳播的速度，用現有的疫調人力應該圈不住，應該會繼續擴散，昨天高雄都有了，他自己比較擔心的還是過年，不可諱言，過年期間4天篩檢量能、疫調量能下降，疫苗又停打4天，倒底會不會擴散，在想這問題。

柯文哲說，很科學的講，發現一個確診把他圈起來居家隔離，圈起來要確保外面的感染人數的小於1，這樣才會A小於Ａ的Ｎ次方，趨近於零，把疫情控制，現在如果確診開始圈，慢2天時圈的人數就過多，就很不容易圈起來。柯文哲指出，從疫情發展到現在的數量，他認為現在要有效的圈住不太容易，「我認為疫情是有點困難」。

面對聯邦銀行、西堤群聚等出現時間差問題，一直在疫情後追著跑，是否應重新檢討疫調方式？柯文哲說，人家說打天下、治理天下不一樣，平常很穩，一套人馬，但疫情來時，一下子數量太多，他作為專家，看到疫調表就覺得疫調做不下去，密密麻麻怎麼做得下去？

柯文哲指出，去年台北確診案例一天200例，他就下令不要再做詳細疫調，直接改用NPI 非藥物公衛手段處理，一個一個出現可以精準打擊，密密麻麻怎麼做疫調？做不下去，這是實際困境，等到變成這樣，若問他怎麼處理？「我只能抓抓頭說我也不知道」。