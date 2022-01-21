農曆春節將近，家家戶戶開始除舊布新，透過清掃整理室內外環境，及更動居家陳設布置，讓新的一年有新的氣象，希望藉此也迎來新的一年的好運氣。環保署籲請民眾一起捲起袖子清潔打掃時，也加強居家環境消毒，落實清潔及防疫工作，讓大家一起過個清新健康的好年。

環保署表示，新年即將到來，呼籲全民一起動手清掃居家及周邊環境，注意居家堆置雜物及積水容器的清除與整理，維持居家整潔及防範病媒蚊孳生，而春節期間產生的生活垃圾也要落實分類，依照規定的收運時間妥善處理，各縣市春節期間垃圾清運時間表可於「清淨家園顧厝邊綠色生活（EcoLife）網」查詢。

另外，近期國內新冠肺炎疫情有升溫跡象，環保署呼籲民眾春節期間，要兼顧防疫及環境衛生品質，持續力行「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，加強居家社區、各場所內部環境消毒，尤其是水龍頭、電梯按鈕、手扶梯等經常接觸之任何表面。公共環境部分，環保署表示春節前全國環保局防疫消毒大隊針對人潮較多且頻繁出入之公共區域，將提高消毒頻率，希望大家齊心協力，持續落實環境整潔及防疫工作，一起健康好運過好年。