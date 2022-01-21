為了讓更多食家饕客認識源自於義大利北部皮埃蒙特區的冬季美食，台北美福大飯店「GMT」義大利餐廳，即日起每週三、週四推出義式風味鮮肉車(Carrello dei Bolliti)。由義籍主廚Massimo Picci推出的「風味鮮肉車」囊括和牛肉、牛舌、義大利豬肉香腸及香料雞肉捲等食材，於熱湯中保持鮮香風味，桌邊式餐車服務，現點現切適合共享，搭配三款自製醬料及時蔬配菜，每份1580元+10%。

美福飯店義大利籍西餐總主廚Massimo Picci表示，義大利的北部地區因氣候影響，料理多以燉煮為主。冬季裡又常見以高湯燉煮各式肉類食材。不論是家庭聚餐，或是特別的聚餐宴會，總會來上一些熱騰騰的燉煮肉品，以餐車型式擺上高湯與燉煮好的菜色，並以桌邊服務的型式為席間的賓客切片盛盤。Massimo主廚循義大利風格於餐廳內為賓客提供桌邊服務。熱氣蒸騰的餐車，飄散清香的鮮甜，裊裊白煙裡是燉煮至鮮香軟嫩的「和牛舌」、「和牛前胸」，以及北義傳統年菜之一的「低溫煙燻豬肉香腸」，以鮮嫩豬肉與豬皮等食材製成，油脂適中，口感軟嫩，常見於冬日裡的燉煮料理。此外，主廚依循義大利傳統烹調手法，於去骨的雞肉內填塞豬肉、火腿肉、開心果、松露、風乾番茄及水煮蛋等食材製成「義式風味雞肉捲」，這道傳統義大利手作料理，多以燉煮方式烹調，風味獨具。

Ｍassimo主廚建議品嘗各式肉品時，搭配他特製的「義式番茄芥末籽醬」，或選用多款堅果、紅甜椒等食材製成的「甜椒堅果辣醬」，以及運用橄欖油與巴西里製成的「義式綠醬」，為各式鮮肉裹上不同風情。佐餐提供有多款鮮蔬配菜及吸附鮮肉精華的暖胃熱湯，點一份獨享鮮肉，或如同義大利的分享文化，同桌共享，分享美食更分享快樂。點餐每位加價280元可享義大利氣泡酒(Prosecco)或義大利Chianti紅酒乙杯。