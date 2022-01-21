「2022屏東燈節」21日晚間於屏東縣民公園正式點燈，舉辦5年的屏東綵燈節升級2.0版，今年除了沿續以往的萬年溪燈區外，更多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區，三大燈區分別呈現「糖」、「年味」及「家」主題，總共48座燈飾，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪《光之流域》變成整座城市的《光之盛宴》，活動一直持續到2月28日，讓民眾在春節期間多了一個遊玩新選擇。

縣長潘孟安表示，自2017年起舉辦屏東綵燈節，以流貫屏東市的萬年溪為場域佈置藝術燈飾，跳脫傳統燈會形式令人驚艷，連年辦理下來已逐漸成為屏東代表性燈節活動。近年來屏東市容景觀脫胎換骨，縣府決定融入城市地景，擴大規模成為「屏東燈節」，民眾悠遊其中更能感受城市的蛻變與進步。

傳播暨國際事務處提到，萬年溪燈區從萬年溪仁愛路至棒球路段，涵蓋萬年公園及復興公園，佈置22座燈飾，以年味、祈願、繽紛童趣與科技變幻為主題，其中萬年溪景觀橋變成一道劃破星空的銀河，設置動力機械的造型太空梭燈飾，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天的模樣。沿岸1.8公里長的人行道樹以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種燈光妝點，十分夢幻，另外，今年還特別規劃了水舞燈光秀演出。

榮獲12座國際大獎的縣民公園，前身是舊紙漿廠，燈區即以「光、影、糖、紙」為主題，透過燈光藝術交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。燈區14座燈飾中，有高達10公尺的主燈「摺紙生花」，以機械動態及摺紙藝術展現花朵開合樣貌；「時間螺旋」以竹編表現甘蔗在顯微鏡下維管束與細胞壁樣貌，還有與糖業有關的「糖果與糖果紙」、「HOME」、「逐光」等作品。

除此之外，縣民公園還設置了遊園列車，長輩或小朋友逛累了，可以免費搭乘，輕鬆遊賞。而之前在看海美術館造成轟動的「春江獸」，將化身為「年糕怪獸」，帶著滿滿年味與大家見面。

最後，勝利星村的12座燈飾以「老家」為主題，透過不同時空背景、空間環境、族群物種、角色立場等，結合復古懷舊與童趣幽默詮釋所謂「老家」的樣子，同時與大小朋友喜愛的snoopy史努比合作，特別打造了PEANUTS?/SNOOPY商品快閃店，不僅能在勝利星村各個角落看到史努比的身影，還有史努比主題公車及Pbike，讓史努比融化你的心，陪伴大家過好年。

傳播處也說道，除了燈飾外，還有文青市集及藝術展演，勝利星村燈節期間將舉辦「舊好勝-揮別冬墨·除舊佈新Ｘ春聯市集」及「樂虎Show-屏東街頭藝術派對」，縣民公園燈區則有「晴空藝文町」、「星光市集」、「微風BAR」和「山海屏行定目劇」。

另為因應今年燈節3大燈區，縣府規劃免費接駁車串聯燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每15-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園(前勞工育樂中心)、復興圖書館、縣民公園(棒球場對面)、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。

配合今年生肖，縣府特別製作了可愛的虎年小提燈「如虎添翼」以及夜光風車「虎虎生風」，在點燈現場發送。另外，從24日開始，在屏東8個旅服中心(屏東火車站、潮州火

車站、海口看海美術館、恆春轉運站、水門轉運站、孫立人行館、竹田驛站、四重溪溫泉公園)、東港區家庭福利服務中心以及縣府南棟大門口，將贈送虎年小提燈及夜光風車。

如欲了解更多活動詳情，可上「屏東縣政府」官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。