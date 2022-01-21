立委江永昌向中央爭取1140萬元經費，補助中和8所國中小更新視聽教室，改善學生學習環境。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委江永昌向中央爭取1140萬元經費，補助中和8所國中小更新視聽教室，改善學生學習環境。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委江永昌向中央爭取1140萬元經費，補助中和8所國中小更新視聽教室，改善學生學習環境。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委江永昌向中央爭取1140萬元經費，補助中和8所國中小更新視聽教室，改善學生學習環境。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

教育部推出「公立國民中小學視聽教室優化計畫」，立委江永昌立即盤點中和各校需求，向中央爭取共1140萬元經費，補助8所國中小更新視聽教室，營造更好的學習環境。江永昌表示，設備能讓學生與師長間的互動更緊密，提升學習效果。

教育部2010年推出優化計畫，江永昌立即要團隊與各校接洽盤點中和區內各國中小的需求，共有中和國中、漳和國中、自強國中、自強國小、中和國小、復興國小、景新國小、錦和國小等8校視聽教室待改善。

江永昌表示，共向中央爭取1140萬元經費，補助8所國中小更新視聽教室，工程陸續於2021年完工，且針對各校不同需求設計改善，提升孩童們的學習環境。

江永昌說，以往老師們慣用的教學系統不一致，以致校方過去興建視聽教室時，須採用傳統的講台、單槍投影機，由老師自行準備可攜式設備及連接裝置，才得以供全校師生正常使用。

如今透過網路、藍芽系統的串流方式已為當今普遍技術，更新為多功能講台與投影設備後，不僅便於師長教學，也可帶領學生突破傳統書本的學習模式，增加學習範圍。

江永昌補充，視聽教室也可作為表演、演講、社團表演之用，燈光、音響以及舞台周邊設備也攸關學習成效關鍵，光源不足不僅會導致嗜睡，同時也會增添近視、白內障、青光眼的罹病機率，完善整體設備改善後，除了減少文明病的發生，同時視聽教室也成為沉浸式教育的空間，讓學生更專注於學習之中。