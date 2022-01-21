耗時3年半開發，麻豆工業區市地重劃竣工啟用。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

耗時3年半開發，麻豆工業區市地重劃竣工啟用。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

耗時3年半終於完工，台南市政府21日舉行「麻豆工業區市地重劃工程」竣工啟用典禮，台南市長黃偉哲親自主持，不但肯定重劃工程品質優良與提升施工環境安全的表現，更樂見麻豆工業區未來滿足防汛治水暨發展地方經濟的雙重效益。

台南市長黃偉哲表示，麻豆工業區的案子在數十年前即已定案，然而因地主高達976位，為了充分傾聽地方的心聲與了解整合訴求，由政府主導麻豆市地重劃與麻豆工業區開闢，在花了3年6個月的時間後，兼顧公開透明的公平性，圓滿順利的完工啟用。

台南市政府表示，台南麻豆工業區位於國一麻豆交流道西側，與南部科學園區交通時間只需約10-15分鐘，為發展南部科學園區衛星園區最佳地點。鑑於2018年823豪雨造成麻豆地區嚴重淹水，2019年初提早完成區內公10、公11兩座滯洪池工程，可容納約10萬噸洪水量，以減輕埤頭排水的負荷，有效改善當地水患之苦。

黃偉哲進一步表示，重劃區在未來汙水處理廠的設置等環保用地上均已保留，希望讓日後廠內生產產生的汙水得以在廠區內處理，減少地方對於廠商的疑慮。

黃偉哲表示，麻豆工業區因為公辦重劃，大家都用抽籤的，比較不會造成糾紛，市府分配到土地，少部分賣掉攤平開發成本，但大多數都只租不售，避免炒作土地，希望廠商盡快進駐。

台南市地政局表示，麻豆工業區約111公頃的面積中，工業用地約89公頃、公共設施面積約21.53公頃，不但兼具完善的交通動線及排水系統，亦促進土地利用效率，強化鄰近交流道及工廠群聚效應優勢，大幅提升區域的就業機會，促進區域平衡發展。